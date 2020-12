Jakelyne Oliveira eliminada e Pedro Bial na ‘Fazenda 12’ marcaram a semana

Reprodução Pedro Bial é citado em discurso de eliminação de Jake





Com a eliminação do décimo segundo peão, mais uma semana em ‘ A Fazenda 12 ‘ chega ao fim. Depois de um discurso idêntico ao produzido por Pedro Bial no ‘ BBB ‘, da Globo , Marcos Mion anunciou que Jakelyne Oliveira daria adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Vem entender tudo o que rolou no reality show rural da RecordTV .

Prova de Fogo e desistência de Jojo

No domingo (29), Jojo Todynho comoveu os peões e telespectadores ao desistir da prova que poderia lhe garantir o poder verde ou vermelho. Com medo de altura, a funkeira pediu para sair da prova, que seria disputada com Mariano e Stéfani Bays.

Jojo declara ter medo de altura e desiste da #ProvaDeFogo ? Quer ver mais detalhes de #AFazenda12 ? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/AgxhTWldzP — A Fazenda (@afazendarecord) December 1, 2020





Em seu retorno para sede, Jojo chorou bastante. “Eu tentei, eu juro que tentei, mas fiquei com medo de cair, por isso desisti (…) Tô morrendo de vergonha”, disse.

Na prova, os peões foram alçados a uma estrutura e tinham que deslizar por cabos. Ao chegar na ponta do circuito, eles tinham que derrubar caixas com um frisbee. Mariano conseguiu derrubar todos os objetos mais rapidamente, se tornando o dono do lampião.

Treta entre Tays, Jake e Biel

Antes de sair de ‘A Fazenda 12’, Jake protagonizou uma briga daquelas ao lado de Tays e Biel. Tudo aconteceu porque o cantor disse que a namorada ficava dando ouvidos ao que a Miss Brasil dizia sobre o relacionamento dos dois.





“Eu não tenho problema no meu relacionamento e vou ter no seu?”, questionou Jake. Depois disso, a Miss Brasil se descontrolou. “Eu coloquei alguma coisa na sua cabeça?”, disse, aos berros. Mariano e Lidi foram acalmar as duas peoas, até que a modelo decidiu acabar com a briga.

Formação da roça e trégua entre Jojo e Lidi

Se o clima na penúltima roça pesou entre Lidi e Jojo, dessa vez as duas estavam mais calmas e colocaram tudo às claras. A funkeira, inclusive, admitiu que errou ao colocar Joaquim, o cachorro da atriz, no meio da briga das duas.

Mariano, que venceu a Prova de Fogo do último domingo (29), deu o poder vermelho a Lidi, fazendo com que a atriz fosse para a primeira a ocupar o banquinho dos roceiros. Pela primeira vez como Fazendeiro, Mateus Carrieri indicou Jake, porque, segundo o peão, “quando ela se sentiu ameaçada, ela não teve problema nenhum em votar em mim”.

Na votação, diferente do que costumava acontecer, apenas participantes da baia poderiam receber votos. O peão mais votado, dessa vez, puxou alguém da sede para a berlinda. Biel foi o mais votado, puxando Lidi que, como já estava na berlinda, mandou Jojo para a roça.

Pedro Bial deu o ar da graça na eliminação

Jojo Todynho foi a primeira a voltar à sede depois que Marcos Mion anunciou sua permanência com um discurso citando o ‘BBB’ e fazendo uma homenagem a Pedro Bial. Biel voltou logo em seguida e Jake foi a eliminada com 27,20%.

Mion admitiu que, para o discurso de eliminação da Miss Brasil, fez uma colcha de retalhos com vários trechos de discursos de Pedro Bial , que esteve durante anos à frente do ‘ Big Brother Brasil ‘, reality show da Globo . “Paredão de Alemão e Siri, pode sair qualquer um, mas quem está na casa ficará com a presença da ausência…Dito pelo Pedro, aquele que estava antes de nós, Bial”, disse o apresentador da RecordTV .