Jair Bolsonaro tenta mostrar que tem apoio no Carnaval

O presidente Jair Bolsonaro demonstrou que não é só alvo de zombaria no carnaval. Ele usou sua conta no Twitter nesta terça-feira (25) para compartilhar manifestações de apoio que está recebendo em diferentes regiões do país. Em Balneário Camboriú, um grupo de pessoas pulou carnaval vestidas com camisa do futuro partido do presidente, o Aliança, segurando bandeira do Brasil e usando chapéu estilo quepe de capitão. O bloco estava ao som da música Salto Grande, de Ivete Sangalo, com pessoas balançando o braço de um lado para outro.

Leia também: Marcelo Adnet bomba nas redes depois de imitar Bolsonaro na Sapucaí

arrow-options Reprodução Jair Bolsonaro foi tema de blocos e carros alegóricos no Carnaval









O presidente Jair Bolsonaro também compartilhou um vídeo na Praia Grande, em São Paulo, rodeado por pessoas querendo tirar foto com ele e escreveu: “Obrigado a todos pela consideração!”. Ele publicou ainda bonecos gigantes em bloco gigante em Olinda representando a sua imagem e a dos ministros.

Leia também: Blocos de rua e desfiles esquentam a já antiga relação política e carnaval

Como é de praxe, as comemorações de carnaval tiveram manifestações e críticas ao governo em blocos e escolas de samba. E Jair Bolsonaro reagiu tentando mostrar que tem apoio no Carnaval.

– Balneário Camboriú/SC.

– Bloco Aliança pelo Brasil. pic.twitter.com/McqvyrVE5w — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 25, 2020





Praia de Praia Grande (SP). Obrigado a todos pela consideração! pic.twitter.com/fxZGjtCwMS — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 25, 2020