Jaime Ferreira Abreu é eleito desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

Em sessão do Tribunal Pleno realizada na tarde desta quinta-feira (07), desembargadoras e desembargadores da Corte estadual confirmaram, à unanimidade, o nome do magistrado Jaime Ferreira de Abreu para integrar o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). O desembargador foi eleito para o cargo, pelo critério de antiguidade, após 32 anos de carreira na magistratura.

O desembargador Fabio Clem de Oliveira, presidente do TJES, abriu os trabalhos e, em seguida, o desembargador Samuel Meira Brasil Júnior foi o primeiro a votar pela promoção do novo desembargador do Tribunal de Justiça.

Durante a votação, o desembargador Willian Silva disse se sentir honrado em votar no magistrado, desejando-lhe sucesso nesta nova etapa. “Para o colega Jaime, obviamente, é o coroamento de uma carreira, é o mais antigo e está munido desse direito. Realiza seu sonho profissional, que na realidade não é só sonho dele, é o nosso sonho, principalmente para nós juízes, e é exatamente o que está acontecendo neste momento”, expressou o desembargador.

Durante a votação, a desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira também relembrou a trajetória profissional e pessoal do magistrado e deu as boas-vindas ao novo desembargador. “No dia da minha promoção, recebi uma saudação de um colega no Tribunal dizendo: ‘Venha, venha fazer daqui a sua casa’. E eu lhe digo a mesma coisa, ainda que por pouco tempo, essa é a sua casa de encerramento da sua carreira, seja muito bem-vindo a ela, conte conosco, aqui você tem amigos!”, discursou a desembargadora.

Emocionado, o desembargador Jaime Ferreira de Abreu prestou o compromisso de posse para exercer o cargo e já passa a desempenhar suas funções. O novo integrante da Corte agradeceu às desembargadoras e desembargadores pela confiança nele depositada.

“Tenho certeza de que tudo farei para não desmerecer essa confiança, tudo farei para honrar as tradições deste Tribunal, seja no perfil monocrático, seja no perfil colegiado. É realmente um momento muito importante na vida de qualquer magistrado”, confidenciou Ferreira de Abreu, que possui uma longa história com a Justiça – foi office boy de cartório, escrevente auxiliar, escrevente juramentado e promotor de Justiça, antes de ingressar na magistratura.

“É realmente difícil segurar a emoção. E essa emoção que eu deixo aflorar, ela apenas demonstra a sensibilidade do ser humano, e eu não tive como, nem tive a intenção de segurar, deixei que ela viesse me pegar, e como diz o velho poeta, há coisas que nunca esqueceremos, há emoções que sempre viverão dentro de nós, guardadas no coração”, completou o desembargador eleito.

Além de amigos e familiares do desembargador eleito, também prestigiaram a sessão a desembargadora aposentada Elisabeth Lordes e os desembargadores aposentados Alemer Ferraz Moulin, Manoel Alves Rabelo e Ronaldo Gonçalves de Sousa.

Vitória, 07 de dezembro de 2023

