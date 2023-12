Jaguariúna é eleita a 2ª melhor cidade em gestão pública do Brasil

Divulgação Jaguariúna é a 2ª melhor cidade em gestão pública do Brasil





Jaguariúna conquistou o segundo lugar na edição nacional do Prêmio Band Cidades Excelentes 2023 na principal categoria, o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), que avalia as melhores gestões públicas do Brasil. É a primeira vez que o município recebe a premiação nacional. Em novembro, Jaguariúna já havia sido a grande campeã da edição estadual do Prêmio, na mesma categoria IGMA, além de vencer também como Melhor Educação .

A premiação nacional aconteceu na segunda-feira, dia 11 de dezembro, em Brasília, e contou com a presença do prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB), que recebeu a prêmio, conquistado na categoria IGMA para cidades de 30 mil a 100 mil habitantes. A vencedora foi Timbó (SC).

O Índice de Gestão Municipal Aquila utiliza dados do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e conceitos de big data, além de reunir as informações públicas mais atualizadas de todas as cidades do País e projetos enviados pelas próprias prefeituras através do site oficial do prêmio.





A premiação é uma parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação e do Instituto Aquila para incentivar, reconhecer e valorizar boas práticas de gestão com o objetivo de transformar a realidade dos 5.570 municípios brasileiros e melhorar os serviços prestados aos cidadãos.

“É uma conquista histórica para nós. A cidade obteve essa conquista inédita ao ficar à frente de quase seis mil municípios brasileiros na classificação geral do prêmio IGMA, que leva em consideração os indicadores do Tribunal de Contas do Estado de diferentes áreas”, disse Gustavo Reis. “Divido essa alegria contagiante neste momento histórico com cada um dos servidores municipais e também com a nossa querida população. Esta é uma vitória de todos nós”, completou o prefeito.

O PRÊMIO



Segundo o Instituto Aquila, a plataforma IGMA foi desenvolvida por meio de inteligência artificial, que a partir de algoritmos consolida os resultados de 67 indicadores em uma única nota final. Os indicadores são construídos a partir de seis pilares: Governança, Eficiência fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública.

Para cada pilar, os municípios são separados em três categorias de avaliação, de acordo com o tamanho da população local: menor ou igual a 30 mil habitantes, entre 30 mil e 100 mil habitantes e acima de 100 mil habitantes.

Na edição estadual, além dos primeiros lugares nas categorias IGMA Gestão Pública e Educação, Jaguariúna também foi destaque nas áreas de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (2º lugar) e Saúde e Bem-estar (3º lugar).

