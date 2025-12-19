Jaguaré | Marcos Guerra apresenta investimentos, avanços e anuncia abono salarial de mais de R$ 10 mil

Jaguaré segue em ritmo acelerado de desenvolvimento. Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (19), no Gabinete da Prefeitura, o prefeito Marcus Guerra apresentou um balanço dos principais investimentos já executados, detalhou projetos em andamento e anunciou a concessão de abono salarial aos profissionais do magistério, com valores que ultrapassam R$ 10 mil, conforme a carga horária.

Segurança pública em queda histórica

Um dos destaques foi a segurança. De acordo com dados recentes, o município registrou redução de 77% nos roubos a pessoas em vias públicas e 77% nos roubos a residências. A 18ª Companhia Independente da Polícia Militar atua com 102 policiais, atendendo Jaguaré e Vila Valério, em integração com a Polícia Civil, o que tem garantido maior agilidade na elucidação dos casos.

Esporte como política pública

No esporte, Jaguaré se consolida como referência estadual. O programa Campeões do Futuro atende quase mil crianças e adolescentes. O município conta com 21 campos de futebol, todos reformados e em pleno funcionamento. Em parceria com o Governo do Estado, será iniciada a reforma do Ginásio de Esportes Paschoal Brioschi e a construção de um campo Bom de Bola na comunidade do Palmito, ampliando o acesso ao lazer e à qualidade de vida.

Educação reconhecida na região

A educação também foi evidenciada. Quase 90% das escolas estão climatizadas, com reformas e ampliações onde necessário. Todos os alunos da rede municipal receberam kits escolares e uniformes, reforçando igualdade e melhores condições de aprendizagem. O prefeito ressaltou ainda a valorização do magistério, colocando Jaguaré entre as referências regionais.

Abono salarial aos profissionais do magistério

A Prefeitura informou a concessão de abono salarial aos servidores vinculados ao FUNDEB, totalizando R$ 5 milhões. O valor individual varia conforme critérios legais, como carga horária semanal, nos termos da Lei Municipal nº 1.902/2025.

Até 15h semanais: R$ 2.340,67

De 16h a 24h: R$ 7.022,01

Igual ou superior a 25h: R$ 10.639,42

Crescimento econômico e reconhecimento

O avanço econômico acompanha os investimentos. O Polo Industrial já tem nove empresas cadastradas para instalação, com geração de empregos e fortalecimento da economia. A gestão mantém parceria com a Câmara Municipal para aprovação de projetos estratégicos.

Eventos e iniciativas também impulsionam o município. A Primeira Feira Internacional de Café Conilon atraiu empresários e visitantes de diversas regiões e marcou o lançamento da Rota do Café Conilon, que fomenta o agroturismo. Como reconhecimento, Jaguaré conquistou o 3º lugar entre os municípios que mais evoluíram em gestão pública, segundo o Índice de Ambiente de Negócios (IAN) do Sebrae.

Em síntese, Jaguaré encerra o ano com indicadores positivos, investimentos estruturantes e reconhecimento regional, desenhando um cenário de crescimento sustentado para os próximos meses.

