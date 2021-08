(Foto: Fausto Filho/CearaSC.com)

O Ceará volta a campo pelo Campeonato Brasileiro às 16h do próximo domingo, 15/08. O Alvinegro visita o Corinthians pela 16ª rodada da competição nacional. Para essa partida o treinador Guto Ferreira poderá contar com os retornos do zagueiro Gabriel Lacerda e do atacante Jael.

Titular em doze dos quinze jogos do Ceará na Série A, o zagueiro Gabriel Lacerda volta a ser opção para Guto Ferreira após cumprir suspensão automática da série de três cartões amarelos no Brasileirão.

O atacante Jael também é mais um que pode reforçar a equipe no próximo compromisso da temporada. O camisa 9 do Vozão voltou a ter condições de atuar após o STJD aceitar o pedido do Ceará de conversão da pena do atleta, que era de cinco jogos, em doação de R$ 30 mil, que serão destinados a cinco instituições a serem sugeridas pelo próprio tribunal.

O elenco alvinegro se reapresenta em Porangabuçu nesta terça-feira, 10/08, às 15h para o primeiro dia de treinamentos da semana.

Abreu Neto – Departamento de Comunicação CSC