Jade Picon será vilã em primeira novela vertical: ‘Tudo Por Uma Segunda Chance’

Jade Picon está prestes a encarar um novo desafio na carreira: ela será uma das protagonistas de Tudo Por Uma Segunda Chance, primeira novela vertical da TV Globo, formato inédito também para a emissora. O anúncio foi feito na última segunda-feira (14), durante o evento UpFront 2026.

“Acredito que todos os formatos podem ser interessantes para uma atriz. Já fiz longa-metragem, novela… cada um tem seus próprios encantos”, disse Jade, durante entrevista. Na trama, ela interpretará a vilã Soraia.

Depois de estrear na televisão como a protagonista Chiara, em Travessia, a influenciadora e empresária de 24 anos também integra o elenco do filme Cinco Júlias, com estreia prevista para o segundo semestre deste ano. Entre os projetos, Jade revelou estar focada em aprimorar suas habilidades: “Estou me dedicando muito aos estudos há algum tempo. Tenho me esforçado bastante para evoluir na profissão.”