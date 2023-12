Jade Picon lança 3° Drop de sua marca para o fim de ano

Reprodução/Divulgação Jade Picon fecha o ano com mais um lançamento de sua marca de roupas, Jade²





Com o sucesso das últimas duas últimas coleções “Eyes on You” e “Precious Heart”, a empresária e influenciadora Jade Picon lança o 3º Drop, “Fire Confidence”, da sua própria marca de roupas Jade² para as festas de fim de ano.

A proposta da coleção é remetida em estampas inspiradas na íris de seus olhos e nas cores do pôr do sol. As peças são pensadas para essa época de final de ano, trazendo looks perfeitos para curtir as festas e o verão. A linha também conta peças exclusivas de biquínis, criadas em colaboração com a Solar Soul, mais conhecida como SS Beachwear, fundada há quase seis anos por Clara Maia, Daniella Burghera, Mellyssa e Diego Guimarães.

“Essa é uma coleção dividida em três, eu gosto de fazer dessa forma porque assim consigo ter três moods diferentes, seguindo uma linha de raciocínio só, que nesse caso foi a da volta da marca. Dentro de toda a coleção, esse é o menor drop, focado no fim de ano, então eu fiz ele pensando no que eu gostaria de usar no final do meu ano. Trouxemos também mais uma estampa exclusiva nossa, fizemos um vestido maravilhoso na cor branca para quem quiser passar o ano novo com um vestido longo lindo, com recorte, teremos mais biquínis e mais conjuntos. Então essa parte da coleção é focada mesmo nessa viagem de fim de ano. Um drop mais vibrante, mais alegre, pra gente fechar esse ciclo com chave de ouro”, comenta Jade.

Com marca já no mercado desde 2019, a atriz comentou o que a levou a proseguir com o projeto. “Essa ideia de fazer uma coleção dividida em drops foi uma estratégia pensada por mim, porque eu penso na coleção como um todo. Quando eu idealizo a coleção, a gente cria e desenha ela inteira, mas aí olhamos o mapa das peças num todo e começamos a dividir em drops, pra não lançar tudo de uma vez e poder estar sempre lançando peças novas no nosso site. Essas peças que estão sendo lançadas agora, por exemplo, foram desenhadas junto com a do primeiro drop lá em setembro, o Precious Heart. A próxima coleção que iremos lançar será a de inverno, e também estará dividida em drops”, completa.





Fonte: Mulher