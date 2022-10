Jade Picon faz poses de biquíni minúsculo à beira da piscina e exibe corpaço

Jade Picon, atualmente no ar com sua personagem Chiara, na novela Travessia, encantou os fãs em seu Instagram ao compartilhar registros de um ensaio arrasador. Nas fotos, a influenciadora aparece toda sexy usando uma peça laranja e boné branco super estiloso.

Nas imagens, a famosa surge em poses ousadas, fazendo caras e bocas e provocando os admiradores com muita sensualidade. Seu look ficou por conta de um biquíni decotado e mega cavado, com detalhes coloridos na alcinha.

LEIA MAIS:

Além de muito estilo e beleza, a influenciadora chamou atenção com seu abdômen definido e o corpaço em plena forma. O físico sarado de Jade Picon é fruto de uma alimentação saudável e rotina de treinos que ela costuma mostrar aos fãs em suas redes sociais.

Jade Picon encantou os fãs

As imagens foram publicadas no Instagram da marca de roupas de Jade. Em seu perfil oficial, ela compartilhou apenas uma das fotos. Isso, no entanto, já foi o suficiente para os internautas ficarem impactados com a beleza da influencer e deixarem muitos elogios e mensagens empolgantes para ela.

LEIA MAIS:

“Rainha da beleza”, disse um admirador. “Que musa, a mais linda”, elogiou outra. “Esse olhar acaba com qualquer um e digo com tranquilidade”, escreveu um seguidor. “Simplesmente maravilhosa”, afirmou mais um internauta. “Essa mulher arrasa em tudo o que faz: influencer, empresária e atriz”, disse outro.

Vida amorosa de Jade Picon

A vida amorosa de Jade Picon foi um dos assuntos abordados pela atriz de Travessia durante participação no podcast Quem Pode Pod, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme no YouTube.

Na ocasião, a jovem contou que após o término com João Guilherme, ela passou a conhecer um novo mundo, já que começou a namorar muito nova. LEIA MAIS:

“Sabe o que é a real? Eu comecei a namorar aos 16 anos, namorei até os 19. A verdade é que até terminar, eu nunca estive solteira a vida inteira. Porque o que eu ia fazer até os 16 anos? Já tinha ficado com outras pessoas, mas não era. Depois que eu terminei, meu Deus, foi um mundo novo. Aí é uma loucura”, disse.

Jade explicou ainda que, embora mantenha uma relação de amizade com antigos romances, ela busca ser mais seletiva para evitar confusões no futuro. “Eu não me envolvo com alguém que eu não seria amiga, que eu não tenha um pingo de admiração.”, explicou a famosa.

Curtiu? Siga o FA NOTÍCIAS no Twitter e Instagram.

Fique bem informado, faça parte do nosso grupo no WhatsApp e Telegram.