Jade Picon destaca empina bumbum perfeito em clique de fio-dental fininho

Em registro recente, a atriz e influenciadora digital Jade Picon, de 21 anos, fez bater mais forte os corações de seus fãs e admiradores ao posar poderosa com um biquíni fininho todo no tom vermelho na área da piscina de sua mansão. Desta vez, a estrela de ‘Travessia’ destacou o seu bumbum redondinho para as lentes da câmera e conquistou mais de 250 mil curtidas dos internautas.

“Eu tô muito feliz!!!”, escreveu Jade Picon na legenda da publicação, exibindo suas curvas perfeitas enquanto se refrescava com um drink sob o sol, além de esbanjar sua beleza natural e fios soltos no novo vídeo de divulgação. Nos comentários, choveram elogios para a atriz.

“Jade sempre maravilhosa”, escreveu uma fã da influenciadora primeiramente. “Essa mulher é incrível”, destacou outra admiradora. “O bumbum perfeito da gata”, enalteceu mais uma internauta, dentre várias mensagens carinhosas para a estrela da superprodução das nove da TV Globo.

