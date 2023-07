Reprodução/Instagram – Jade Picon compartilha truque para aumentar os lábios com maquiagem

A atriz, influenciadora e ex-BBB Jade Picon compartilhou com os fãs o seu truque de maquiagem preferido! Em seu perfil do TikTok, Jade mostrou como faz para aumentar os lábios usando apenas um lápis de boca e um hidratante labial ou gloss. O tutorial tem pouco mais de 1 minuto, é fácil e prático, e você pode reproduzi-lo sozinha em casa.

Jade começa fazendo um X no arco do cupido (aquela parte que fica no meio do lábio superior, sabe?) com um lápis de boca da cor de sua preferência. O grande segredo é contornar um pouquinho para fora do desenho da boca. Depois, basta continuar contornando a parte superior, mas dessa vez, dentro do limite do lábio.

Para a parte de baixo, a dica é fazer uma linha um pouco abaixo do centro do lábio inferior, para trazer a impressão de que a boca é maior do que de fato é. Mas isso é só na parte do meio, viu? As laterais devem seguir o contorno real dos lábios.

Agora é só preencher! Você pode fazer isso usando o próprio lápis de boca, um hidratante labial ou ainda o seu gloss preferido.

Assista ao tutorial de Jade Picon abaixo: