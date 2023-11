Jade Picon celebra segundo lançamento da nova coleção de sua marca

Reprodução/fredothero “Precious Heart” foi inspirada nos olhos de Jade





Após o grande sucesso da coleção “Eyes on You”, a atriz e empresária Jade Picon lança “Precious Heart”, segundo lançamento da sua própria marca de roupas. Para a novidade, ela promoveu um coquetel na Aveninda Paulista, em São Paulo, nesta segunda-feira, (13).

A coleção traz as cores dos olhos de Jade, trazendo uma linha completa de peças athleisure, tendência do momento que traz o conforto das roupas esportivas, aliado à uma moda streetwear que permite que sejam usadas das mais variadas formas no dia a dia. Em entrevista exclusiva ao iG Delas, a empresária contou quais foram suas inspirações para o novo drop.

“Esse segundo drop é como se fosse um mergulho nos meus olhos e também remete a pedras preciosas, que é algo que gosto muito. A gente quis trazer algo diferente do primeiro drop, com uma pegada mais sutil, livre e solta, que remete ao azul e as cores mais claras”, disse.

A atriz também explicou como a coleção influencia no seu estilo e se aproxima de sua personalidade. “Eu considero a minha marca uma extensão de mim. As coleções acompanham o que estou sentindo na minha essência. Desde dos meus 17 anos, a marca foi uma evolução e amadurecimento como pessoa. Acho que esse drop vem com um momento e leveza, que traz essa plenitude que estou sentindo ultimamente”, relata.

Jade também disse como a coleção envolve no seu dia a dia e no modo de se vestir para qualquer tipo de ocasião. “Consigo imaginar no que eu vou usar com a coleção, seja uma peça nova, um evento diferente ou uma viagem. Eu gosto muito de aplicar isso à minha vida. Tem muitas roupas que uso no meu dia a dia, como o biquíni que quero usar no futvôlei, uma calça para um show, um conjunto para um festival e por aí vai. Eu tenho a sorte de ter milhões de pessoas que me acompanham e se identificam com isso, podendo compartilhar o meu sonho com elas e fazê-las sentir o que e sinto usando minhas roupas”‘, finaliza.





Fonte: Mulher