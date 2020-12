Redação Jade Magalhães deixa de seguir Luan Santana no Instagram

Depois que Jade Magalhães terminou um noivado de 12 anos com o cantor Luan Santana e ver que seu ex-companheiro apareceu com um novo affair, a influenciadora digital deixou de seguir o cantor no Instagram. O unfollow aconteceu nesta quarta-feira (2).

Contudo, Luan Santana continua seguindo a ex-noiva. Há cerca de seis semanas, Jade deixou um texto em sua conta oficial no Instagram. “Eu sempre acreditei no amor, nas coisas mais puras e lindas que ele nos proporciona. Durante esses 12 anos, dancei e me joguei de cabeça até a música acabar. Com o coração apertado, venho aqui compartilhar o fim da minha história com o Luan”, escreveu na ocasião. Confira o texto na íntegra: