Jacqueline Moraes participa da adesão de São Mateus ao projeto Cidade Empreendedora

A vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes, participou da assinatura do Termo de Adesão da cidade de São Mateus ao Projeto Cidade Empreendedora, junto ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES), nesta sexta-feira (06), no auditório da Prefeitura.

Com essa medida a cidade, sob a supervisão do Governo do Estado e do Sebrae, vai otimizar processos administrativos e legais..

Na solenidade, a vice-governadora lembrou sua história como micro- empreendedora. “O associativismo, o cooperativismo e o empreendedorismo eram movidos pela mesma vontade de empreender e de acreditar em seus projetos. São Mateus é o primeiro município no norte do Estado a assinar o termo já com resultados positivos. Isso nos motiva, porque acreditamos na capacidade de fazer acontecer com criatividade e motivação”, ponderou.

O prefeito de São Mateus, Daniel Santana, aproveitou a ocasião e convidou microempreendedores do município a compartilharem suas experiências de vida. Foi o caso de Jueliza Cardoso, da Majju Ateliê; de Nice de Guriri, do Restaurante da Nice; e Paulo Gama, da Diretoria da Abavam, que falaram da importância desse apoio.

Daniel Santana reforçou seu compromisso: “a Prefeitura, o Sebrae e Governo do Estado estão se unindo em prol daquelas pessoas que têm a visão além do futuro, que são as que não desistem.”

Projeto Cidade Empreendedora

O Cidade Empreendedora está presente em 76 Municípios do Estado. O projeto é adaptável às necessidades de cada cidade. “O objetivo é transformar a realidade por meio do empreendedorismo. Em São Mateus encontramos um prefeito aberto e participativo, por isso, o município já é um dos mais avançados, inclusive, já tem uma Sala do Empreendedor”, afirmou o superintendente do Sebrae-ES, Pedro Rigo.

Sala do Empreendedor

O secretário municipal de Planejamento, Captação de Recursos e Desenvolvimento Econômico, Hassan Rezende, lembrou que a Sala do Empreendedor, criada em fevereiro deste ano, já disponibilizou cerca de R$ 600.000,00 aos microempreendedores.

