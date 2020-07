Jacob Elrodi, de “A Barraca do Beijo”, diz que não faria um terceiro filme

“A Barraca do Beijo” é um dos maiores sucessos da Netflix. O filme com temática adolescente tem uma legião de fãs, que estão ansiosos pela estreia da continuação no dia 24 de julho . Porém, Jacob Eroldi, que interpreta o Noah, disse que não tem interesse em trabalhar em um terceiro filme da franquia. Em entrevista à GQ Australia, ele falou que quer papeis diferentes.

Reprodução/IMDB Jacob Elrodi atuando em “A Barraca do Beijo”

O ator explicou que fazer “A Barraca do Beijo” foi ótimo para a carreira dele, porque começou a receber várias propostas de papéis e se viu virar um astro de repente. “Foi muito intenso durante um tempo. Do dia para a noite eu não conseguia ir a lugar nenhum, mas já se passaram dois anos e isso diminuiu consideravelmente. Quando o próximo filme estrear pode ser que complique de novo por um tempo, mas eu acho que tudo isso é relativo”, ele relembrou.

O astro comentou que por mais que receba várias propostas para atuar, todas elas são bem parecidas. O australiano, que também faz parte do elenco da série “Euphoria”, disse que quer interpretar personagens diferentes do garoto mais popular da escola.

“Nada contra isso, mas é que eu já meio que fiz isso e seria muito difícil me realizar com esses papeis. Eu também estou envelhecendo e parecendo mais velho, então continuar voltando para o ensino médio é meio que nada a ver”, Jacob explicou.