Jackeline Alecrim fatura 14 milhões com tratamento para calvície

É fato que o mercado de beleza e estética no Brasil está em constante crescimento. E as mulheres vem impactando positivamente os números relacionados a esse mercado. Além de se destacarem cada vez mais com cargos de liderança a frente de grandes companhias e também como sinônimo de inovação e empreendedorismo no país. Inclusive no desenvolvimento de diversos produtos que se encaixam na grande procura do público por uma novidade.

Dados apontam que, o ramo de saúde e beleza cresceu cerca de 567% entre os anos de 2014 e 2019. De acordo com as informações da Associação Brasileira de Franchising (ABF) e da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), o setor faturou quase R$39 bilhões no ano de 2021, resultando em um crescimento de 10,4% no ano. Um dos mercados que mais ganharam força nos últimos anos foi o de cuidados Hair care e de cuidados específicos para o couro cabeludo, sobre tudo o de queda capilar. Fazendo com que produtos de alta performance repercutissem entre o público, atraindo profissionais de alto renome científico na busca de soluções eficientes. Como é o caso a cientista brasileira Jackeline Alecrim, que criou um xampu cientificamente elaborado, com 100% de eficácia contra a queda de cabelo nos testes clínicos exigidos pela ANVISA.

Com ampla experiência no ramo de educação superior e Empreendedorismo em saúde, onde atuou por 9 anos, ela conseguiu desenvolver um estudo que originou uma patente do uso de fito ativos, que ganhou repercussão mundial pela eficácia. O produto foi batizado com o nome de Caffeíne’s Therapy, é prescrito por dermatologistas e possui segurança e eficácia clinicamente comprovada, contra alopecias e queda capilar. Segundo a pesquisadora, o uso de recursos próprios, mesmo que escassos e o apoio da instituição de ensino em que trabalhava foi fundamental para conseguir concluir a pesquisa.

Além dos desafios naturalmente atrelados a uma pesquisa científica que durou mais de 4 anos, Jackeline ainda se tornou mãe no meio deste processo e passou a dividir o tempo entre a amamentação e o laboratório, em um período que classifica como extremamente desafiador e sensível. A cientista acredita que só conseguiu concluir o estudo, se apoiando na capacidade de de adaptação, resiliência e força instintiva que as mulheres possuem.

“É maravilhoso ver como nós mulheres podemos fazer a diferença em todas as áreas, não apenas dentro daquilo que é estereotipado ou clichê. Mulheres têm uma enorme sensibilidade e um grande poder de percepção, são criativas e persistentes por natureza e extremamente capazes de realizar grandes feitos também na ciência e marcaram a história da humanidade com descobertas que mudaram o mundo”, contou. No ano de 2017, a cientista teve sua formulação aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Brasil. Desta forma, ela começou a comercialização do produto elaborado a partir da biotecnologia patenteada, fundando a MagicScience Brasil, que ganhou repercussão no Brasil e no exterior. Além disso, ela ainda acredita que a prática científica no Brasil deve ser reforçada. Quando um pesquisador desenvolve algo, que pode beneficiar a vida das pessoas, é essencial que ele receba apoio para que este feito chegue ao mercado e beneficie a vida das pessoas. Infelizmente muitas descobertas acabam esquecidas em um banco de patentes”, disparou Jackeline.

A cientista segue desenvolvendo estudos e tem mais de 3 linhas de pesquisa ativas. Ainda em fevereiro deste ano, irá lançar uma nova identidade visual com mais de seis formulações inovadoras e cientificamente elaboradas, prometendo revolucionar ainda mais o modo como é tratado a queda capilar. Com clientes em mais de 11 países, a Magicscience By Dr. Jack planeja aumentar de maneira massiva a presença global da marca no mercado europeu e americano.

