Jacaré é flagrado atravessando rua em faixa de pedestres; veja vídeo

Reprodução / Facebook George Floyd foi morto em 25 de maio

O enterro de George Floyd, ex-segurança negro de 46 anos morto após ser sufocado por mais de oito minutos por um policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos, será realizado nesta terça-feira (9), no estado do Texas.

George será enterrado cerca de duas semanas após sua morte e em meio a um caos social nos Estados Unidos. O assassinato do homem, apontado como um caso de racismo e violência policial, causou uma série de protestos nos Estados Unidos e em outros países .

Leia também

Antes de chegar ao Texas, o corpo de Floyd passou por um funeral no estado de Minnesota, no qual ele foi morto e no estado da Carolina do Norte, onde ele nasceu. O funeral na cidade de Dallas reuniu, na segunda-feira (8), mais de seis mil pessoas.

Floyd deve ser enterrado ao lado da mãe ainda nesta terça. Uma cerimônia privada para a família e autoridades convidadas também deve ser realizada.