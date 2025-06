‘Já transei com 3 mil, muitos famosos’, diz influencer que fatura traindo o marido

Gisa Custolli vai lançar livro de contos eróticos, enquanto o marido quer recorde de ‘maior corno do Brasil’

A influencer de conteúdo adulto Gisa Custolli vai lançar um livro de contos eróticos. Depois de gravar com um polêmico MC no Rio de Janeiro e outros famosos, incluindo ex-BBB, cantores, jogadores e até um apresentador, a musa das plataformas adultas como Close Fans e Privacy promete revelar todas as suas aventuras na obra, incluindo suas transas com celebridades. As histórias são comprometedoras.

Gisa ganhou fama ao assumir que fatura R$ 70 mil por mês, em média, traindo o marido. O rapaz inclusive busca o título de ‘maior corno do Brasil’ no Guinness, o Livro dos Recordes. No livro, a influencer vai dar detalhes de como surgiu esse fetiche na vida dos dois, como a família reagiu e como eles ensinam a relação liberal para outros casais.

“Já transei com mais de três mil homens, muitos famosos. Muitos ninguém acreditaria. Eles têm desejo não só por mim, mas para ter essa experiência com um casal, porque meu marido sempre assiste tudo. Na maioria das vezes ele grava também. Já saí até com global, com famoso de reality show, com modelos… a lista é grande [risos]”, revela. No livro, com lançamento previsto para agosto, Gisa vai contar suas principais aventuras e casos. Em alguns capítulos, ela vai entregar nomes; em outros, vai dar pistas. “As pessoas vão descobrir, vão associar os nomes. São histórias picantes, tem sexo no avião, suruba, submissão. Tem até caso de traição”, adianta. Todas as histórias são verdadeiras e Gisa não teme processos ou ser cancelada nas redes sociais. “O livro é quase como um diário, é uma mistura de fetiche e casos de amor. A ideia não é expor ninguém, mas ser um livro excitante, que dá tesão mesmo. Os contos servem para apimentar, para mexer com o imaginário. Tem polêmica”, avisa. Mais recentemente, ela assinou um contrato inusitado com o marido, que prevê cirurgia íntima e uma série de traições. Uma das cláusulas do documento diz inclusive que o marido deve analisar todos os pretendentes e escolher quem vai ficar com a sua esposa. Além disso, o combinado diz que tudo deve ser gravado para as plataformas e as ‘traições’ devem acontecer toda semana, obrigatoriamente. Gisa concordou com tudo e o contrato está valendo, sob multa de R$ 40 mil por cada termo descumprido.