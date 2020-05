Já estão abertas as inscrições para a 2ª Roda de Conversa Online do Tribunal de Justiça

O curso será ministrado pelo promotor de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) Cristiano Chaves de Farias.

A Escola da Magistratura do Espírito Santo (Emes) promove, na próxima terça-feira (19), das 9 às 12 horas, um curso sobre o Direito das Famílias em Época de Covid-19 e seus Reflexos Jurídicos, com transmissão ao vivo por meio de plataforma online.

A capacitação será ministrada pelo promotor de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) Cristiano Chaves de Farias, com a participação do juiz do TJES Rafael Calmon Rangel e do advogado e professor Felipe Vargas Simões, como debatedores.

Além da exposição dos instrutores, também haverá espaço para debates ao longo da aula, via chat, com mediação da equipe da Escola da Magistratura do Espírito Santo (Emes), responsável pela promoção do curso.

A formação é destinada aos integrantes do Poder Judiciário do Espírito Santo e as vagas são limitadas, de acordo com as especificidades da plataforma, recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Para se inscrever, clique aqui.

