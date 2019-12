Já é 2020! Nova Zelândia é o primeiro país a entrar no novo ano

arrow-options Reprodução/SkyCity Aukland Fogos de artifício no edifício SkyCity, na cidade de Aukland





A Nova Zelândia já entrou em 2020 , recebendo uma nova década com fogos de artifício e grandes celebrações nas cidades neozelandesas Auckland e Wellington .

Estas foram as primeiras grandes cidades do mundo a entrar no novo ano, o que aconteceu uma hora depois de Samoa e Ilha Christmas, no Pacífico Sul, territórios que foram os primeiros a celebrar a virada.

Na cidade neozelandesa de Auckland, houve um espetáculo de fogo de artifício, a partir da Sky Tower , que contou com dezenas de milhares de foliões para celebrar a passagem de ano .





No leste da Austrália , o que inclui Sidney , também já é 2020. A chegada do novo ano foi recebida por um espetáculo de fogo de artifício. Apesar do clima de celebração, a festa é ofuscada pelos enormes incêndios que assolam o país.

Para o ano novo, o Reino Unido concentra as celebrações na cidade de Londres , com 12 mil fogos de artifício, incluindo 2 mil disparados do London Eye, no rio Tamisa, e os carrilhões do Big Ben .