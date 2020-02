Já aproveitei, mas tem mais! Como não perder o pique no carnaval?

arrow-options Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta previsões para o seu signo e ascendente

ÁRIES

Com a Lua nova de Peixes é tempo de plantar novas sementes e intenções, mas sem pressa, exageros ou grandes expectativas. A intuição está afiada. Conte com mais sensibilidade e inspiração também. Sol e Lua se combinam com Marte e Urano: este é um período de limpezas, mudanças e libertações. Mas é importante cultivar tranquilidade e evitar situações arriscadas. Continue concluindo assuntos e elaborando os novos projetos, que ganharão velocidade quando o Sol ingressar em seu signo.

TOURO

Período fértil, ideal para semear novas ideias. A Lua nova de Peixes inspira a abertura para as artes, as questões místicas e transcendentais. Tempo de cultivar a fé e os ideais elevados, de projetar o melhor para si e para o mundo. Tudo o que provoca encantamento e traz significado pra vida continua favorecido: arte, romantismo e principalmente espiritualidade. Porém, fique atento para evitar excessos, controlar o bolso e a carência. Vênus ainda segue em tensão com Júpiter, é bom dimensionar as expectativas.

GÊMEOS

Procure zerar os assuntos da última lunação, para que possa mudar de assunto. É importante conter excessos e organizar novas pautas. Esteja também aberto para perceber os sinais que o Universo envia, indicando novos caminhos. Mercúrio continua retrógrado em Peixes, você pode ficar mais distraído e dispersivo. O raciocínio fica menos focado, mas em compensação a memória visual ganha evidência. Vale buscar formas de expressão para além do verbal. Música, poesia, imagens…

CÂNCER

É tempo de plantar as intenções para este novo ciclo lunar. A Lua nova de Peixes coloca em evidência as atividades criativas, os assuntos elevados e transcendentais. O que tem feito para progredir espiritualmente? Compaixão, tolerância e perdão são as palavras de ordem. Conte com mais energia para promover mudanças. Porém, é importante respeitar os limites para evitar prejuízos. Vale dar asas à imaginação e buscar tudo o que possa trazer inspiração. Vale também beber muita água!

LEÃO

Boas surpresas estão em pauta, as novidades estão favorecidas. Conte com mais ousadia, vontade de mudar e fazer algo diferente. Porém, cuidado com a pressa, procure aquietar-se para ouvir sua intuição. A Lua nova de Peixes marca uma fase de novos inícios, a intuição e a inspiração ganham evidência. É bom dosar os projetos com realismo, observar as atitudes egocêntricas. É tempo de cultivar romantismo, compreensão, compaixão e solidariedade. Não hesite se puder fazer um gesto em prol de quem precisa.

VIRGEM

Considere este momento como ponto de partida. Com a Lua nova de Peixes, um assunto, uma pauta, uma ideia ou pelo menos uma intenção pode ser colocada agora. Mas a objetividade fica comprometida, pois Mercúrio segue retrógrado em Peixes. É um bom período para desacelerar a mente, ficar mais receptivo e mais inspirado. Integrar intuição, sentimento e pensamento. Nesta lunação sua forma de se relacionar continua em cheque. Lembre-se que a força vem de parceiros, sócios e colaboradores.

LIBRA

Novos assuntos e novas pautas ganham destaque com a Lua nova de Peixes. Bom período para soltar a imaginação e sonhar. Cultivar seus dons criativos e artísticos, voar com a cabeça nas nuvens. Ou, se preferir, mergulhar nas profundezas do inconsciente com práticas meditativas. Continue atento para evitar excessos, impudências e conflitos, pois Vênus desafia Júpiter e Plutão essa semana. Você pode cultivar habilidades sensitivas, as atividades artísticas, as causas solidárias e as práticas espirituais.

ESCORPIÃO

Com a Lua nova de Peixes é tempo de buscar mais inspiração e plantar novas intenções. Sol e Lua se combinam com Marte e Urano, indicando grande potencial para inovações. Aproveite para analisar tudo o que dificulta sua forma de se relacionar. Cuidado com a velocidade, o imediatismo, a impulsividade e as imprudências. Vênus e Plutão colocam em evidência o desequilíbrio nas relações: deixe de lado o orgulho e procure corrigir erros, em nome do amor, da liberdade e de novas possibilidades.

SAGITÁRIO

Inovações, mudanças e limpezas estão favorecidas. É tempo de renovar as energias. A Lua nova de Peixes o convida a elevar seus sentimentos, a cultivar gratidão e equilíbrio emocional para inaugurar novos assuntos. Vale meditar e visualizar o que deseja conquistar. Mas é importante evitar desperdícios, excessos e exageros em geral. Com Júpiter em Capricórnio, você pode dosar o impulso de crescimento com responsabilidade, crescer um passo de cada vez, sem ultrapassar limites nem exagerar nas expectativas.

CAPRICÓRNIO

Bom período para lançar as sementes de novos projetos. Com a Lua nova de Peixes, novas intenções podem ser semeadas. É tempo de dar asas à imaginação e buscar tudo o que possa trazer um significado maior para a existência. Mas com Mercúrio retrógrado não é bom acumular compromissos demais. Cuidado para aventuras arriscadas, projetos mirabolantes, atitudes conflituosas e imprudentes. Sem pressa, você pode delimitar melhor seus objetivos. Intuição, artes e espiritualidade são temas em destaque.

AQUÁRIO

Inovações, criatividade, novidades e boas surpresas entram em pauta com a Lua nova de Peixes. O destaque continua nos assuntos financeiros: é hora de plantar as novas intenções, cortar gastos e pensar em formas criativas de ampliar seus lucros. Mas continue a cultivar comedimento. Cuidado com a velocidade, com a imaturidade e as imprudências em geral. Com mais compreensão e empatia você pode evitar conflitos em suas relações. É tempo de abrir o coração para o Amor Universal.

PEIXES

É hora de lançar sementes para a concretização de seus sonhos com mais inspiração e autoestima. Com a Lua nova em seu signo, este é um momento de virada. Tudo o que tragar um ar de renovação fica favorecido. Já estipulou as novas metas? Você pode dar início a todos os projetos e assuntos que estão em gestação. Mas Mercúrio segue retrógrado em seu signo, cuidado com mal entendidos e enganos, procure checar as informações importantes. Correções, limpezas, ajustes e mudanças estão em pauta.