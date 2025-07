J. Eskine dispara no Top Brasil e conquista multidões ?

O cantor e compositor baiano J. Eskine (Jonathan Souza Santana) está entre os destaques nacionais do momento graças ao hit “Resenha do Arrocha”, que alavancou sua carreira no início de 2025. A faixa está fixada entre as mais ouvidas no Top 50 do Spotify Brasil, consagrando-se como um dos maiores sucessos do verão.

Desde 2018 no cenário musical, J. Eskine transita entre trap e arrocha, mantendo a autenticidade de suas raízes em Salvador (). Seu EP “O Que Bate É Maluquice” (lançado em janeiro de 2025) e o single “Nem Só de Maluquice Vive o Homem” (junho/25) fortalecem sua presença nas plataformas digitais.

🎯 Motivos do sucesso:

•Hit “Resenha do Arrocha” domina playlists e rádios

•Transição bem-sucedida do trap para o arrocha, ampliando seu alcance

•Participação em grandes eventos (como os ensaios da Anitta)

🚀 Próximos passos:

Com apenas 25 anos, J. Eskine promete consolidar sua carreira com mais lançamentos e colaborações. Se continuar a todo vapor, não será surpresa vê-lo em ranking oficiais da Billboard Brasil, mantendo sua trajetória ascendente.