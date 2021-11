IZA vira Barbie: “Eu sempre quis ter uma Barbie parecida comigo”

Alex Santana/Divulgação IZA vira Barbie

IZA é a terceira brasileira homenageada pela Barbie! Ela ganhou uma boneca única e feita à sua semelhança como forma de homenagear a cantora por tudo o que ela representa para as futuras gerações, ao quebrar barreiras e empoderar meninas e meninos de todo o mundo.

“Eu sempre quis ter uma Barbie parecida comigo e não acredito que esse sonho está acontecendo. Fiquei muito feliz com essa homenagem, pois significa muito para mim. Eu precisava ter ouvido isso quando era mais nova: que eu tinha que ser exatamente do jeito que eu sou. Como uma menina negra, vivi muitas coisas, tive muito medo e achava que ser eu não era suficiente”, relembra a cantora, ressaltando que, por mais clichê que pareça, o seu conselho é para que as crianças se aceitem do jeito que são. “Se eu pudesse diria para meninas e meninos de todo o mundo: seja você, pois você é incrível!”

A marca tem uma linha chamada “Mulheres inspiradoras” (Role models, em inglês). O projeto “Mulheres Inspiradoras” tem como objetivo reconhecer mulheres que fazem a diferença em seu campo de atuação, ao atingir grandes marcas em sua carreira, e servirem de exemplo para as futuras gerações. Outras brasileiras que foram presenteadas com uma boneca exclusiva foram a biomédica brasileira Dra Jaqueline Goes , em agosto deste ano, e a surfista de ondas grandes Maya Gabeira em 2019.

Veja detalhes da boneca de IZA: