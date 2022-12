IZA rebola de fio-dental no chuveiro e provoca balançando o bumbum em posição de cachorrinha

Show de sensualidade! IZA encantou os fãs nesta quinta-feira (22) e relembrou o sucesso do hit “Mole” ao publicar um dos trechinhos mais ousados do single em seu Instagram. Como sempre, a musa causou alvoroço e foi elogiada pelos internautas com a produção que rendeu mais de um milhão de visualizações para a faixa!

Para o TBT do Instagram, no entanto, a cantora relembrou a cena em que aparece dançando no chuveiro e não deixou de impressionar com sua ótima forma enquanto arrasava na coreografia de milhões! “Deixa a onda bater”, declarou IZA na legenda do vídeo.

“Essa mulher é uma verdadeira deusa, não tem nem o que discutir”, babou um seguidor nos comentários da publicação. “Deveria ser crime essa mulher solta assim fazendo essas coisas com a nossa mente”, brincou outra fã da cantora. “Ela vai conquistar o mundo”, afirmou um internauta.

IZA fala sobre sua primeira experiência sexual e revela: “Nem sabia o que tinha acontecido”

Abriu o jogo! Recentemente, a cantora IZA comentou sobre sua primeira vez em entrevista ao “Quem Pode, Pod” e relatou as experiências que não foram lá muito prazerosas. Na ocasião, a cantora destacou a inexperiência de ambos e comentou que esperava mais da situação.

“Não foi bom. Sabe quando você não sabe onde está doendo? Eu não sabia nem o que tinha acontecido, a pessoa que estava comigo era meio inexperiente”, comentou a cantora, afirmando também que não teve muitas experiências sexuais ao longo da vida.

“Eu comecei entendendo o que eu gostava de fazer. A gente ainda é sexista e machista demais. É tudo uma grande descoberta. Começando com 21 anos foi uma longa caminhada. Transei com pouquíssimas pessoas. Você falou um negócio esses dias que eu acho que eu sou também”, completou IZA.

