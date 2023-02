IZA mostra que seu bumbum é GG e prova colocando pra cima: “Tabaca é grande!”

A cantora IZA, cantora influenciadora digital e musa de nossos corações, renovou o seu bronzeado na tarde desta segunda-feira (06), jogando seu bumbum pra cima.

“Estamos como!?”, escreveu a musa na legenda da publicação. No clique, IZA aparece com um biquíni fio-dental bem cavado ao corpo e aproveita para colocar seu bronzeado chamativo. Atualmente, a musa conta com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram.

“Essa mulher não para de arrasar corações, eu fico chocado”, disse uma fã no campo de comentários. “Que espetáculo de mulher”, afirmou mais um.

IZA comenta se músicas tem relação com seu ex: “Triste coincidência”

Durante entrevista cedida à revista Quem, IZA foi questionada se seus lançamentos tem alguma relação com seu ex-relacionamento. Segundo a música, tudo não passou de uma coincidência.

“Nesse momento eu estou realmente tentando me proteger, parece que eu sempre estive me protegendo, porque tento não ficar muito ligada nisso. Mas foi só uma triste coincidência. Esse trabalho foi um momento de individualidade, um momento de meu encontro, de desencontro, um momento meio trágico”, disse IZA.

“Quando eu fui pra casa do Filipe, eu tenho uma música que se chama ‘A Vida É Uma Só’, que vai estar no álbum também e a gente ficou tentando encaixar as músicas de jeito nenhum [com as recém-lançadas]”, finalizou.

