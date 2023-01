Ivy Moraes aposta em maiô de crochê e bumbum redondo chama atenção

Ivy Moraes, que marcou a edição do BBB20, publicou uma galeria de fotos renovando a energia no mar. A beldade aparece com maiô de crochê branco, que deixou em destaque o decote e valorizou o bumbum redondo da ex-BBB.

+

“Muito linda”, “Essa mulher é muito gata”, “que mulher é essa, ainda acha gente invejosa da beleza dela, até de boca aberta é maravilhosa”, “Aqui desde o BBB pra vida toda”, “A perfeição de mulher existe”, dispararam.

+

Não é a primeira vez que a influencer chama atenção na web. Em outra publicação, ela chamou atenção de biquíni e barriga negativa e animou os seguidores.

Ivy Moraes acumula mais de 4 milhões de seguidores na rede social.

Ex-BBB Ivy Moraes curte piscina ao lado do namorado: ‘Minha maravilhosa’

Recentemente, a ex-BBB Ivy Moraes surgiu nas redes sociais curtindo o final de semana viajando com o namorado, Nandinho Borges (29), por Rio Quente, no estado de Goiás.

Pra falar do amor de verdade, vou começar pela melhor metade…”, escreveu Ivy na legenda da publicação que fez no seu perfil oficial do Instagram, usando um trecho da música “Duas Metades”, da dupla sertaneja Jorge e Mateus.

+

Nos comentários, Nandinho Borges fez questão de exaltar a namorada e seu amor por ela. “Minha maravilhosa! Te amo demais da conta”, escreveu ele. “Eu sou apaixonada nesse casal”, exclamou uma fã dos pombinhos. “Que Deus proteja e livre vcs de todo mal e que vcs se unam e se fortaleçam à cada dia!

Que fiquem juntinhos pra sempre. Quero ver eles bem velhinhos na cadeira de balanço com cabelos de algodão”, exaltou uma seguidora.

Ivy Moraes e Nandinho (30), ex-participantes do Power Couple, completaram um ano juntos. Sempre muito românticos, os dois aproveitaram a data especial para se declararem um para o outro e relembrarem o começo do namoro.