Entretenimento
Ivete Sangalo recebe alta após desmaio em Salvador: ‘Melhoras Veveta, nós te amamos’
A cantora Ivete Sangalo deixou o hospital em Salvador nesta quinta-feira (26), após ser internada por conta de um desmaio causado por desidratação, consequência de uma virose no pós-Carnaval. O estado de saúde evoluiu bem e tranquilizou os fãs.
Bem-humorada, Ivete surgiu nas redes sociais a caminho de casa e brincou com os machucados leves da queda. “Estou lançando uma maquiagem diferente. O nome é Papou, Papudo”, disse, em tom descontraído.
No carro, ela ainda mostrou a irmã, Cynthia Sangalo, que a acompanhava. Já de alta, a cantora garantiu estar recuperada: “Estou ótima, maravilhosa”, afirmou.
Ver essa foto no Instagram
Fonte: TOP FAMOSOS
Parque Cultural Casa do Governador recebe obra de José Bechara na próxima terça-feira (03)
O Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, inaugura na próxima terça-feira (03), às 18 horas, a obra “Falta”...
Capixabas contemplados pelo Bolsa Atleta participam do Grand Slam de Taekwondo
Sete capixabas contemplados pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), vão participar do Grand Slam de...
Deputada pede núcleo no Samu para atender casos de saúde mental
A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) encaminhou ao governo do Estado a Indicação 1.128/2025, de autoria da deputada Camila...
PF deflagra operação contra fraudes bancárias eletrônicas
Natal/RN. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (26/2), a Operação Citrus, com o objetivo de combater fraudes bancárias eletrônicas praticadas...
Ivete Sangalo recebe alta após desmaio em Salvador: ‘Melhoras Veveta, nós te amamos’
A cantora Ivete Sangalo deixou o hospital em Salvador nesta quinta-feira (26), após ser internada por conta de um desmaio...
PF deflagra operação contra tráfico internacional de drogas
Paranaguá/PR. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (26/2), a Operação Reefer. A ação cumpre mandados de busca e apreensão expedidos pela...
PF deflagra operação contra abuso sexual infantojuvenil em Sinop/MT
Sinop/MT. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (26/2), a Operação DarkShare II, com o objetivo de reprimir a aquisição e o...
FA 1441 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
ASSENOR | Realiza missão estratégica no Sul do país para estudar modelo da Festa da Uva e inovação industrial
Diretoria esteve no Rio Grande do Sul entre os dias 19 e 22 de fevereiro para conhecer experiências consolidadas de...
Praia de Guriri vira “Ilha da Tartaruga” após recorde histórico de desovas em 2025
Em reunião com a coordenação nacional do Projeto Tamar/ICMBio, a equipe local celebrou um aumento de 40% no número de...
Guriri movimenta mais de R$ 550 milhões e recebe 2,4 milhões de pessoas no Verão e Carnaval 2026, afirma Marcus Batista
O Verão 2026 e o Carnaval consolidaram São Mateus como um dos principais polos de eventos do Espírito Santo e...
Regional
Corregedoria do TJES sugere saída de juiz de São Gabriel da Palha
A Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) sugeriu a remoção ou permuta de um...
Suspeito de abusar sexualmente de duas crianças é preso em Conceição da Barra
Os casos foram registrados em 2024, quando as vítimas tinham 11 e 5 anos; segundo a polícia, ele se aproveitava...
Fábrica terá capacidade de produzir 200 mil veículos por ano
O Espírito Santo entrou de vez no mapa da indústria automotiva global. A montadora chinesa Great Wall Motors (GWM) apresentou...
Estadual
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Concha D’Ostra completa 19 anos de conservação ambiental
A Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Concha D’Ostra completa 19 anos nesta quinta-feira (26), consolidada como um santuário ecológico em...
Vitória sedia reunião de gestores públicos de TI a partir desta quinta (26)
Cibersegurança, investimentos em Data Center, inteligência artificial e transformação digital no setor público serão temas da 176ª ROCA – Reunião...
Prodest participa de evento sobre tecnologia em Marataízes
O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) está participando do Cidade Expo Inovadora...
Nacional
Mulher é presa por decepar dedos dos pés da mãe por motivos religiosos
A vítima contou inicialmente a policiais militares que as amputações teriam sido provocadas por uma queda para enganar as autoridades...
Homem arma emboscada e mata jovem por quem nutria “amor platônico”
Suspeito roubou bolsa da vítima e a convenceu a ir até a casa dele para recuperar o objeto. No local,...
Celular de mãe suspeita de envenenar filha de 3 anos com chumbinho é periciado
Chumbinho aparece no centro das investigações após a polícia ter acesso a áudios em que a mãe já falava sobre...
Policial
Força Tática do 6º Batalhão detém suspeito armado em Central Carapina
Na tarde dessa terça-feira (24), uma ação rápida da Força Tática e do Serviço de inteligência do 6º Batalhão resultou...
Acusado de ameaçar grávida durante roubo é preso após 3 anos foragido no ES
Um homem de 33 anos, foragido da Justiça de Conceição do Castelo, no Sul do Espírito Santo, foi preso na...
PRF recupera caminhão clonado em Cariacica
A Polícia Rodoviária Federal recuperou um caminhão clonado no início da tarde desta quarta-feira (25), no km 295 da BR-101,...
ENTRETENIMENTO
Xororó mostra talento na marcenaria e constrói carriolinha para netos: ‘Vô Gepeto’
O cantor Xororó, de 68 anos, mostrou nesta quinta-feira (26) que também leva jeito para a marcenaria. O artista revelou...
Carol Peixinho dança com o filho e encanta seguidores nas redes sociais: ‘Lindeza’
A influenciadora Carol Peixinho, de 40 anos, derreteu os seguidores nesta quarta-feira (25) ao publicar um vídeo dançando com o...
Bella Longuinho se declara ao namorado em aniversário: ‘Aniversário do meu primeiro’
A influenciadora Bella Longuinho usou as redes sociais nesta quarta-feira (25), para homenagear o namorado, Wil Leite, que celebrou mais...
POLÍTICA
Projeto reconhece arte bauernmalerei como manifestação cultural
A pintura bauernmalerei tem origem germânica e comunidades e descendentes no Espírito Santo fazem das pinceladas que lembram vírgulas uma...
Deputado quer disciplina Educação para o Trânsito na rede estadual
Promover a educação para o trânsito desde cedo é o que pretende o deputado Coronel Weliton (PRD) ao apresentar uma...
Matéria prevê adicional de insalubridade para cuidador escolar
O deputado Coronel Weliton (PRD) quer que o Poder Executivo conceda adicional de insalubridade para profissionais que exercem a função...
Esportes
Palmeiras vence o Fluminense e mantém liderança no Brasileirão
O Palmeiras segue imbatível no Campeonato Brasileiro. Em um jogo de extremos na noite desta quarta-feira, o Verdão aproveitou o...
Grêmio bate Atlético-MG de virada e afunda Galo no Z4
O Grêmio mostrou resiliência e inteligência para aproveitar a vantagem numérica ainda no primeiro tempo e garantiu uma importante vitória...
Inter e Remo empatam no Mangueirão e seguem sem vencer no Brasileirão
A quarta rodada do Campeonato Brasileiro reservou mais um capítulo de frustração para Internacional e Remo. Em duelo realizado no...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus5 dias ago
Três homens são mortos a tiros durante churrasco em bairro de São Mateus
-
São Mateus4 dias ago
Polícia encontra drogas após denúncia de violência doméstica em São Mateus
-
São Mateus6 dias ago
Bebê engasgado é salvo por policiais no Balneário de Guriri
-
Nacional5 dias ago
Perícia não vê indício de abuso de homem morto pela filha presa nua
-
Regional6 dias ago
Motorista de ônibus escolar morre após infarto e acidente no Norte do ES
-
Variedades7 dias ago
Detida por biquíni, modelo do OnlyFans relata horas presa e extorsão
-
Regional4 dias ago
Homem tem perna amputada após acidente com roçadeira no Noroeste do ES
-
Regional4 dias ago
Jovem é assassinado com 16 tiros durante emboscada no Norte do ES