Ivete Sangalo recebe alta após desmaio em Salvador: ‘Melhoras Veveta, nós te amamos’

A cantora Ivete Sangalo deixou o hospital em Salvador nesta quinta-feira (26), após ser internada por conta de um desmaio causado por desidratação, consequência de uma virose no pós-Carnaval. O estado de saúde evoluiu bem e tranquilizou os fãs.

Bem-humorada, Ivete surgiu nas redes sociais a caminho de casa e brincou com os machucados leves da queda. “Estou lançando uma maquiagem diferente. O nome é Papou, Papudo”, disse, em tom descontraído.

No carro, ela ainda mostrou a irmã, Cynthia Sangalo, que a acompanhava. Já de alta, a cantora garantiu estar recuperada: “Estou ótima, maravilhosa”, afirmou.