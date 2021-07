Ivete Sangalo parabeniza Claudia Leitte por aniversário: ‘Energia boa’

Em cima dos trios ou nos ensaios de bastidores, os encontros com @ClaudiaLeitte são sempre assim: com música, afeto e boas energias. O vídeo é do Festival de Verão de 2008. Aquele abraço, Claudinha! #EquipeGil pic.twitter.com/c7WYFJs34W

— Gilberto Gil (@gilbertogil) July 10, 2021