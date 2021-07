The Music Journal Brazil Ivete Sangalo convida Banda Eva, Lexa e Gloria Groove para seu programa no Multishow

O programa Música Boa Ao Vivo, que conta com a temporada especial de Ivete Sangalo , exibe o encontro de nomes como Banda Eva, Lexa, Mari Antunes e Glória Groove , diretamente de Salvador (BA).

Música Boa Ao Vivo: Temporada Especial Ivete Sangalo vai ao ar na próxima terça-feira (27), a partir das 20h30 no canal pago Multishow.

Após o fim do programa no Multishow, Ivete deixa o palco e dá lugar a Mari Gonzalez e Gominho , que comandarão a transmissão ao vivo no Twitter e no Facebook da emissora.