Ivete Sangalo comenta pressão para se posicionar

Reprodução Instagram Ivete Sangalo

Estreia nesta terça-feira (10) a nova atração da programação da Globo: o “The Masked Singer”. O talent-show musical será apresentado por Ivete Sangalo, que passou por grande pressão para revelar seu posicionamento político recentemente . Questionada sobre o assunto, ela não pestanejou. “Eu acho que tem coisas que são muito evidentes e que muitas vezes se tornam dúvidas a partir de informações equivocadas. Então, eu sou cidadã, tenho consciência do que me protege, do que é bom para mim”, disse a cantora em entrevista à Patrícia Kogut.

“Me posicionar contra a demora das vacinas é uma demonstração de amor gigantesca. É aí que o amor está, na consciência de que, se a gente tomar vacina, a gente vai se proteger. Acima de tudo, não só nos proteger, vamos proteger um ao outro. Não se vive só em sociedade, se vive em comunidade, em conjunto”, continuou.

Além do “The Masked Singer”, Ivete está encarregada de apresentar o “Criança Esperança” . Ao falar da experiência, ela não poupa palavras. “Crianças são a melhor parte do mundo, é onde é o novo, o que está chegando. Daí a responsabilidade que a gente tem de colocar para essas crianças um universo e um mundo melhorado. A maturidade deveria estar dentro dessa ideia: nos tornarmos pessoas melhores para que a gente possa dar continuidade a um movimento desse através das crianças”, deliberou.

“A criança é o ser puro e que nos ensina muito, mas definitivamente nós temos uma responsabilidade para com elas. Eu acho que a criança é a esperança. É muito antagônico a gente falar de um programa que busca trazer esperança para essas crianças. É o inverso: a criança que imprime a esperança no mundo. Cabe a nós ter responsabilidade sobre essa oportunidade de ter sempre renovação através deles”, completou ela, que é mãe de Marcelo, de 11 anos, e de Marina e Helena, de 3, todos de seu casamento com Daniel Cady.