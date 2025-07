Ivan Lins homenageia Preta Gil em estreia nacional de show: ‘Ivan Lins 80 Anos’

Durante a estreia nacional do show Ivan Lins 80 anos, no Vivo Rio, no dia 26 de julho, o cantor emocionou o público ao homenagear Preta Gil (1974–2025), falecida recentemente. Ao piano e às lágrimas, Ivan apresentou Vitoriosa (1985), interpretada por Tatiana Barra.

A canção, com letra de Vitor Martins, foi recebida como um tributo tocante à artista, com versos que pareciam descrever sua personalidade vibrante. Logo após, Ivan cantou Meninos de Gaza, música inédita composta com Simone Guimarães, dedicada às crianças vítimas da guerra no Oriente Médio.

O show teve direção de Claudio Lins e contou com participações de Fafá de Belém, Leila Pinheiro e do próprio Claudio, filho do artista. O encerramento reuniu todos os convidados no palco. Confira abaixo: