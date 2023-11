Itaúnas e Guriri poderão virar rotas turísticas

Foi acatado requerimento de urgência para o Projeto de Lei (PL) 919/2023, que reconhece como rotas turísticas as praias de Guriri, em São Mateus, e de Itaúnas, em Conceição da Barra, ambas localizadas no norte do estado. A matéria, de Theodorico Ferraço (PP), teve o pedido acolhido na sessão ordinária da Assembleia Legislativa (Ales) desta terça-feira (14).

Esse PL declara as rotas das praias como de relevante interesse turístico e cultural do Espírito Santo. Na justificativa da proposta, Ferraço destaca que as duas praias são conhecidas em todo o Brasil e ficam em municípios com grande relevância para o turismo capixaba.

“São litorais com grande capacidade de desenvolvimento, geração de empregos e que podem contribuir para o crescimento de toda região, merecedores, portanto, de investimentos e especial atenção do poder público”, salienta.

Com a aprovação, a proposição está apta a fazer parte da pauta da Ordem do Dia da próxima sessão, a ser realizada na segunda-feira (20). A iniciativa deverá receber parecer oral em plenário das comissões de Justiça, Cultura, Turismo e Finanças.

Dez novas propostas foram lidas no Expediente para simples despacho e começaram a tramitar na Casa. Destaque para o PL 914/2023, de Pablo Muribeca (Patri), que cria no Estado o Programa Viva Vida Verde (V3), voltado para a redução dos efeitos do aquecimento global e a neutralização da emissão de carbono. A matéria vai ser analisada pelos colegiados de Justiça, Meio Ambiente e Finanças.

Dezesseis itens constavam na pauta da Ordem do Dia, mas nenhum deles chegou a ser analisado porque o presidente da Comissão de Justiça, Mazinho dos Anjos (PSDB), pediu prazo regimental no veto que encabeçava a pauta e assim “trancou” a mesma. Dessa forma, todos os itens permanecem na pauta até a próxima sessão.

O veto em questão é parcial, referente ao PL 595/2020, de Janete de Sá (PSB), que determina a instalação de sinalização em portas de vidro transparentes e afins em locais com circulação de pessoas. A proposição deu origem à Lei 11.920/2023. O trecho vetado diz respeito à aplicação de multa aos infratores.

