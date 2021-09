Itaú faz captação de R$ 750 mi e busca criar grande gestora de investimentos

Sophia Bernardes Itaú (ITUB4) faz captação de R$ 750 milhões e busca criar grande gestora de investimentos

Com a criação de um multimercado, o Banco Itaú (ITUB4) captou uma quantia de R$ 750 milhões. Assim, o banco tenciona a formação de um grande fundo de investimento independente.

Logo, com os recursos almejados, a instituição financeira deve oferecer capital de giro para gestoras que preveem potencial de crescimento e estimular elas com o capital semente (seed money).

Fundo multimercado

Em suma, o fundo multimercado é desenvolvido para o banco investir em gestoras independentes, cuja o Itaú está em negociação. Portanto, os projetos devem ser revelados, em breve, pelos executivos.

Portanto, o multimercado é denominado de Rising Stars (estrelas em ascensão), que recebeu montante de seus clientes de alta renda, além de investidores institucionais do Brasil e do mundo afora. Contudo, a carteira se encontra fechada para captação.

Por fim, o Itaú busca disponibilizar consultoria para as gestoras, intencionando o crescimento para fazer parte do novo fundo, como um dos maiores fundos do país. Desse modo, a carteira deve pertencer ao Itaú Asset e Itaú Fund of Funds.

