Itamaraty divulga nota de apoio ao plano de Trump para Israel e Palestina

O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota nesta quarta-feira (29) em apoio às ações do presidente dos Estados Unidos , Donald Trump , para a convivência pacífica entre Israel e a Palestina .

Disponível no site do Itamaraty , a nota afirma que o plano de Trump é “ambicioso e realista”, além de “compatível com princípios institucionais” que tem norteado a atuação brasileira no exterior. De acordo com o Ministério, o plano americano mantém condições indispensáveis para “uma grande elevação do bem-estar do povo palestino”.

“O governo brasileiro saúda o plano de paz e prosperidade, apresentado ontem pelo Presidente dos Estados Unidos Donald Trump , que configura uma visão promissora para, após mais de sete décadas de esforços infrutíferos, retomar o caminho rumo à tão desejada solução do conflito israelense-palestino”, abre a nota do Itamaraty, que vê no documento uma “iniciativa valiosa” que “permite vislumbrar a esperança de uma paz sólida para israelenses e palestinos, árabes e judeus, e para toda a região”.

O chanceler Ernesto Araújo disse em sua conta oficial do Twitter que a proposta do presidente dos Estados Unidos é uma “boa base negociadora”, além de “criar esperança de solução para o conflito” internacional.

