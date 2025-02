Italo Ferreira e namorada abrem álbum de viagem em Baía Formosa: ‘Paradisíaco’

O surfista Italo Ferreira, de 30 anos, e a nova namorada, a nutricionista Sofia Larocca, abriram nesta terça-feira (25), um álbum de uma viagem do casal à Baía Formosa, no extremo leste do Rio Grande do Norte.

Eles postaram cliques e vídeos aproveitando a paradisíaca região, com suas belíssimas praias. O campeão olímpico e Sofia assumiram o romance em novembro durante uma viagem a Portugal.

Ele estava solteiro desde junho, quando chegou ao fim o namoro de dois anos com Ana Clara Medeiros, conhecida como Kali. Confira cliques abaixo: