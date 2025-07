Itália vence Brasil e conquista o bicampeonato da Liga das Nações de vôlei feminino

A seleção da Itália confirmou seu favoritismo e conquistou, neste domingo (em Lodz, na Polônia), o título da Liga das Nações de vôlei feminino ao vencer o Brasil por 3 sets a 1, com parciais de 22-25, 25-18, 25-22 e 25-22. Com o resultado, as italianas mantêm uma sequência invicta de 29 partidas e garantem o bicampeonato do torneio.

Jogo equilibrado e domínio italiano

O Brasil iniciou a partida com um bom ritmo, abrindo vantagem ainda no primeiro set. Mostrando força ofensiva e aproveitando quedas de rendimento das adversárias, a seleção verde-amarela fechou a primeira parcial em 25 a 22, com destaque para a capitã Gabi, maior pontuadora do time com 15 pontos.

No segundo set, a Itália demonstrou grande superioridade, abrindo oito pontos de vantagem e tornando difícil qualquer reação brasileira. Apesar da lesão da ponteira Degradi, as italianas mantiveram a consistência e venceram a parcial por 25 a 18, empatando o confronto.

A terceira parcial foi marcada pelo equilíbrio nos pontos iniciais, mas a Itália mostrou força coletiva, especialmente com Antropova — maior pontuadora da partida com 17 pontos — e Sylla, que somou 16. O Brasil chegou a empatar em 9 a 9, com boa participação de Rosamaria no ataque, mas não conseguiu manter o ritmo e viu as adversárias fecharem o set por 25 a 20.

O quarto e último set seguiu disputado ponto a ponto. A central Julia Kudiess, maior bloqueadora da competição, ainda contribuiu defensivamente para o Brasil, mas as italianas conseguiram impor o jogo e garantiram a vitória definitiva por 25 a 22, assegurando a taça.

Destaques individuais

Brasil: Gabi (15 pontos)

Defesa e bloqueio brasileiro: Julia Kudiess se destacou como maior bloqueadora do torneio

Histórico e próximos desafios

Esta é a quarta vez que o Brasil termina como vice-campeão da Liga das Nações. O último título da seleção brasileira foi o Campeonato Sul-Americano de 2023, em Recife. Já a Itália confirma o bom momento no voleibol internacional, somando o campeonato da VNL ao ouro olímpico conquistado nos Jogos de Paris 2024.

Próximos passos

Após o vice-campeonato, a seleção brasileira segue focada na preparação para eventos futuros, incluindo o ciclo olímpico.

Mesmo com a derrota na final, o Brasil demonstrou competitividade, mas esbarrou na consistência do forte time italiano. O resultado reforça a necessidade de ajustes e renovação da equipe sob o comando do técnico Zé Roberto, que agora mira as próximas competições internacionais.

