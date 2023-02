Itália faz evacuação para retirada de bomba da 2ª Guerra Mundial

Reprodução: Ansa – 26/02/2023 Bomba foi achada durante uma escavação em uma residência

Centenas de moradores precisaram deixar suas casas na manhã deste domingo (26) na cidade de Avezzano , na região de Abruzzo, para a desativação de uma bomba Mark 65 (AN-M65), da Segunda Guerra Mundial , encontrada no centro da localidade no dia 11.

O explosivo tem 454 quilos e foi encontrado durante uma escavação na área de uma residência.

Os trabalhos de desativação no local foram feitos com sucesso por militares do 6º Regimento Genio Pioneri do Exército. A bomba está sendo transportada até uma pedreira em Massa d’Albe, na mesma região, onde será detonada em segurança.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo