Itália está cautelosamente otimista com nova fase da pandemia

O presidente do Grupo Banco Mundial, David Malpass, disse nesta terça-feira (19) que o credor para desenvolvimento lançou programas emergenciais de ajuda contra o coronavírus em 100 países, com compromissos de financiamento em condições preferenciais e subsídios de cerca de US$ 5,5 bilhões até agora.

Malpass afirmou a jornalistas, em uma teleconferência, que a pandemia global e os fechamentos econômicos associados a ela poderiam levar até 60 milhões de pessoas à pobreza extrema, apagando os três anos anteriores de alívio da pobreza, com uma contração econômica global de talvez 5% este ano.