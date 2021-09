Itália abre museu com guias que usam roupas nazistas e é criticada

Reprodução/Facebook Museu sobre ocupação nazista em Recoaro Terme, no Vêneto

Uma região do norte da Itália anunciou nesta quarta-feira, 08, a abertura de um museu sobre a Segunda Guerra Mundial em que os guias usam uniformes da Wehrmacht, as forças armadas do regime de Adolf Hitler.

O museu fica em um antigo bunker nazista em Recoaro Terme, na região do Vêneto, e sua abertura foi anunciada no Facebook pelo governador Luca Zaia, do partido de extrema direita Liga.

O post, já apagado, mostrava funcionários vestidos com a roupa da Wehrmacht, o que provocou uma chuva de críticas contra a iniciativa. Por meio de uma nota, o diretório vêneto da Associação Nacional dos Partisans Italianos (Anpi) expressou “desconcerto” com o anúncio feito por Zaia.

“Não teríamos nada a objetar se a requalificação do bunker fosse voltada a fins de aprofundamento sobre os terríveis eventos bélicos na nossa região. Mas visitas guiadas com pessoas em uniformes da Wehrmacht deixam incrédulos todos aqueles que condenam o nazismo, o fascismo e a ocupação nazista da Itália”, afirma o comunicado.

A nota ainda pede aos representantes políticos “máximo respeito à Constituição e condutas claramente antifascistas”. Com pouco mais de 6 mil habitantes atualmente, Recoaro Terme foi quartel-general de Albert Kesselring, comandante das forças alemãs na Itália, até a rendição dos nazistas às tropas aliadas.

Também por meio de uma nota, o governador Zaia disse que suas redes sociais são administradas de maneira “autônoma por uma estrutura própria”, mas pediu desculpas a “todos aqueles que podem ter se ofendido com a postagem”.

Ainda segundo Zaia, a montagem do museu é de responsabilidade de uma associação local. Ele não explicou, no entanto, se os guias do local continuarão usando uniformes nazistas.