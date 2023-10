Israel x Hamas: 16 jornalistas são mortos no conflito; veja lista

Divulgação/ONU Prédio destruído por bombardeiros na Faixa de Gaza

O Comitê de Proteção à Jornalistas (CPJ) divulgou uma nota nesta terça-feira (17) em que afirma que o conflito entre Israel e o grupo armado palestino Hamas já deixou, ao menos, 15 jornalistas mortos em dez dias.

Outro jornalista palestino teve sua morte confirmada nesta terça. Fontes disseram à Agência Anadolu que Mohammad Balousha, que trabalhava para o Palestine Today, foi morto num ataque aéreo israelita ao bairro de al-Saftawi, no norte de Gaza. O ataque aéreo deixou muitos outros feridos, segundo testemunhas.

Além de Balousha, outros 11 são palestinianos, três israelitas e um libanês (Veja lista abaixo).

Oito jornalistas ficaram feridos e três estão ou desaparecidos ou detidos, segundo a organização com sede em Nova Iorque.

O CPJ também está investigando relatos de ameaças a jornalistas e danos a vários escritórios de comunicação social.

“O CPJ enfatiza que os jornalistas são civis que realizam um trabalho importante em tempos de crise e não devem ser alvo de partes em conflito”, disse Sherif Mansour, coordenador do programa do CPJ para o Médio Oriente e Norte de África.

“Os jornalistas de toda a região estão fazendo grandes sacrifícios para cobrir este conflito doloroso. Todas as partes devem tomar medidas para garantir sua segurança.”

Nem todos os jornalistas estavam, de fato, cobrindo o conflito no momento de sua morte. O Comitê divulgou a lista de jornalistas mortos, confira:

MORTOS

Salam Mema

A morte de Mema, jornalista freelancer, foi confirmada na data de hoje (17). Mema ocupou o cargo de chefe do Comitê de Mulheres Jornalistas na Assembleia dos Meios de Comunicação Palestinianos, uma organização empenhada em promover o trabalho mediático dos jornalistas palestinianos. O seu corpo foi recuperado dos escombros três dias depois da sua casa no campo de Jabalia, situado no norte da Faixa de Gaza, ter sido atingida por um ataque aéreo israelita em 10 de Outubro, de acordo com o Sindicato dos Jornalistas Palestinianos e a agência de notícias oficial da Autoridade Palestiniana, Wafa.

Husam Mubarak

Mubarak, jornalista da Rádio Al Aqsa, afiliada ao Hamas, foi morto num ataque aéreo israelita no norte da Faixa de Gaza, de acordo com o Centro Skeyes para a Liberdade Cultural e de Meios de Comunicação Social e o Sindicato dos Jornalistas Palestinianos.

Issam Abdallah

Abdallah, um cinegrafista da agência de notícias Reuters baseado em Beirute, foi morto durante um ataque de bombardeio vindo da direção de Israel, perto da fronteira com o Líbano. Abdallah e um grupo de outros jornalistas cobriam o bombardeamento perto de Al-Shaab, no sul do Líbano, entre as forças israelitas e o grupo militante libanês Hezbollah.

12 de outubro de 2023

Ahmed Shehab

Jornalista da Rádio Sowt Al-Asra (Rádio Voz dos Prisioneiros), Shehab, junto com sua esposa e três filhos, foi morto em um ataque aéreo israelense que atingiu sua casa em Jabalia, localizada no norte da Faixa de Gaza, segundo o sindicato dos jornalistas palestinos e o site de notícias com sede em Londres The New Arab.

11 de outubro de 2023

Mohamed Fayez Abu Matar

Abu Matar, um fotojornalista freelance, foi morto durante um ataque aéreo israelense na cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, segundo o Sindicato dos Jornalistas Palestinos e a agência de notícias oficial da Autoridade Palestina, Wafa.

9 de outubro de 2023

Saeed al-Taweel

Al-Taweel, editor-chefe do site Al-Khamsa News, foi morto quando aviões de guerra israelenses atacaram uma área que abriga vários meios de comunicação no distrito de Rimal, no oeste de Gaza, visando especificamente o edifício Hiji, de acordo com o jornal do Reino Unido The Independent e o canal de notícias em inglês Al Jazeera English, de propriedade do Catar, e a agência de notícias oficial da Autoridade Palestina, Wafa.

Mohammed Sobh

Sobh, um fotógrafo da Agência de Notícias “Khabar”, também foi morto no ataque aéreo no distrito de Rimal, de acordo com reportagens.

Hisham Alnwajha

Alnwajha, jornalista da agência de notícias “Khabar”, também foi dado como morto no mesmo atentado bombista que ceifou as vidas de Al-Taweel e Sobh.

8 de outubro de 2023

Assad Shamlakh

Shamlakh, um jornalista freelance, foi morto junto com nove membros de sua família em um ataque aéreo israelense contra sua casa em Sheikh Ijlin, um bairro no sul da Faixa de Gaza, de acordo com a organização sem fins lucrativos de pesquisa e defesa com sede em Beirute, de acordo com a BBC Árabe.

7 de outubro de 2023

Shai Regev

Regev, que trabalhava como editor da TMI, a secção de fofocas e notícias de entretenimento do jornal diário de língua hebraica Ma’ariv, foi morto durante um ataque do Hamas a Israel. A confirmação da morte de Shai Regev veio depois que ela foi dada como desaparecida por seis dias, com o anúncio feito à sua família, conforme relatado por Maariv e The Times of Israel.

Ayelet Arnin

Editor de notícias de 22 anos da Israel Broadcasting Corporation Kan, Arnin foi morto durante um ataque do Hamas no sul de Israel. Seu assassinato foi relatado a seus pais por um amigo, de acordo com o The Times of Israel e o Yahoo.

Yaniv Zohar

Zohar, um fotógrafo israelense que trabalhava para o jornal diário israelense de língua hebraica Israel Hayom, foi morto durante um ataque do Hamas ao Kibutz Nahal Oz, no sul de Israel. Israel Hayom e Israel National News relataram que sua esposa e duas filhas também morreram no ataque. O editor-chefe do Israel Hayom, Omer Lachmanovitch, disse ao CPJ que Yaniv estava trabalhando naquele dia.

Mohammad Al-Salhi

Al-Salhi, um fotojornalista que trabalhava para a agência de notícias Quarta Autoridade, foi morto a tiro perto de um campo de refugiados palestinos no centro da Faixa de Gaza, de acordo com a agência de notícias oficial da Autoridade Palestina, Wafa, e o Comitê de Apoio ao Jornalista (JSC), uma organização sem fins lucrativos que promove os direitos dos meios de comunicação social no Médio Oriente.

Mohammad Jarghoun

Mohammad Jarghoun, jornalista da Smart Media, foi baleado enquanto fazia uma reportagem sobre o conflito numa área a leste da cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, de acordo com o grupo palestino de liberdade de imprensa MADA e o JSC.

Ibrahim Mohammad Lafi

Ibrahim Mohammad Lafi, fotógrafo da Ain Media, foi baleado e morto na passagem de Erez, na Faixa de Gaza, para Israel, de acordo com MADA e JSC.





