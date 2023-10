Israel usou fósforo branco, conclui análise da Anistia Internacional

Reprodução/redes sociais Anistia Internacional diz que Israel usou fósforo branco no Líbano

A Anistia Internacional revelou nesta terça-feira (31) que uma nova investigação concluiu que as forças de Israel utilizaram fósforo branco em um ataque em Dhayra, no sul do Líbano, no dia 16 de outubro.

A organização de defesa dos direitos humanos, que tem sede no Reino Unido, afirma que o uso de fósforo branco por Israel foi “indiscriminado e, portanto, ilegal”. “O ataque deve ser investigado como um crime de guerra”, afirma a Anistia Internacional.

Israel, que também já foi acusado de usar fósforo branco na Faixa de Gaza , afirmou anteriormente que as denúncias são “inequivocamente falsas”.

O uso de bombas de fósforo branco contra pessoas é proibido desde 1997 pela Convenção de Genebra. Segundo a lei internacional, a arma só pode ser usada para atingir alvos militares.

