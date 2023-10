Israel: sétimo voo de repatriação de brasileiros decola nesta segunda

Reprodução: Flickr Aeronave KC-30 (Airbus A330 200), da Força Aérea Brasileira (FAB)

O sétimo voo da operação Voltando em Paz para repatriar brasileiros em Israel tem previsão de decolar às 17h desta segunda-feira (16) da Base Aérea do Galeão (BAGL), no Rio de Janeiro. O retorno da aeronave KC-30 (Airbus A330 200) está previsto para quinta-feira (19) às 02h30 da manhã.

Desde o início do conflito entre Israel e Hama s , foram resgatados 916 brasileiros e 24 pets.

11/10 – Primeira aeronave pousa em Brasília com 211 passageiros

12/10 – Segunda aeronave pousa no Rio de Janeiro com 214 passageiros e 3 pets

13/10 – Terceira aeronave pousa em Recife e Guarulhos com 69 passageiros

14/10 – Quarta aeronave pousa no Rio de Janeiro com 207 passageiros e 4 pets

15/10 – Quinta aeronave pousa no Rio de Janeiro com 215 passageiros e 16 pets

A sexta aeronave está destinada a buscar brasileiros que estão na Faixa de Gaza. Neste momento, o avião VC-2, cedido pela Presidência da República, está em Roma, na Itália, de onde aguarda autorização para ir ao Egito.

Neste momento, há um grupo de 28 pessoas, 22 brasileiros e seis palestinos com residência no Brasil abrigados nas cidades de Rafah e Khan Yunis, no sul de Gaza, aguardando para cruzar a fronteira.

De acordo com o embaixador do Brasil em Israel, Fred Meyer, a previsão é de haja 15 voos para transportar 2,7 mil brasileiros que queiram retornar ao Brasil. "Todos os que quiserem sair, sairão. Essa é a ordem do presidente Lula", afirmou Meyer.









