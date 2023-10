Israel promete escalada de tensões e mais bombardeios em Gaza

Divulgação/ONU Faixa de Gaza após bombardeio israelense

O governo de Israel afirmou neste sábado (21) que ‘deseja’ intensificar os bombardeios em Gaza nos próximos dias para cercar membros do Hamas, grupo palestino considerado terrorista pelos israelenses. A declaração foi dada pelo porta-voz do exército, general Daniel Hagari, em coletiva de imprensa.

Segundo Hagari, a medida é necessária para dar “melhores condições” para uma próxima ofensiva dos militares em territórios palestinos. Entretanto, o porta-voz não informou qual a estratégia, mas ressaltou que a escalada do conflito deve acontecer ainda neste fim de semana.

As tensões entre o Hamas e Israel aumentaram nas últimas semanas após as repostas dos militares comandados por Benjamin Netanyahu. Israel, porém, afirma que apenas respondeu aos ataques do grupo palestino, que enviou mais de 2 mil mísseis a cidades israelenses no último dia 7 de outubro.

Segundo as autoridades, mais de cinco mil pessoas morreram nos conflitos, sendo a maioria na Palestina. Além do Hamas, Israel trava conflitos contra o Hezbollah, grupo libanês aliado dos palestinos e visto como terrorista pelo governo israelense.

Nas últimas horas, o governo do Egito liberou a passagem de Rafah, na divisa com a Palestina, para o envio de ajudas humanitárias à Gaza. Entretanto, ainda não está autorizada a passagem de palestinos pelo local.

