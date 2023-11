Israel pode retomar ataques à Gaza se reféns não forem libertados hoje

Forças de Defesa de Israel – 1.11.23 Israel divulga novas imagens das Forças de Defesa na Faixa de Gaza, durante incursões terrestres

Israel pretende retomar os ataques à Faixa de Gaza caso o Hamas não libere seus reféns até a meia noite no horário local (19h no horário de Brasília). Segundo o jornal The Times of Israel, um oficial israelesente foi o responsável pela ameaça, que não foi oficialmente confirmada.

O acordo entre o Hamas e Israel previa a liberação de 13 israelenses até as 16 horas no horário de Brasília, mas o Hamas suspendeu a saída dos reféns para que mais caminhões com ajuda humanitária conseguissem chegar ao norte de Gaza.

Segundo a Autoridade palestina, Israel viola um dos termos do acordo que prevê a liberação de 50 reféns por 150 prisioneiros palestinos entre os dias 24 e 28 de novembro.

Qadura Fares, chefe da Comissão Palestina para assuntos de detidos e ex-prisioneiros, afirma que Israel não está libertando os detidos por tempo na prisão , um dos critérios estabelecidos durante a negociação.

Segundo com Segundo Osama Hamdan, um oficial do Hamas, houveram violações no acordo tanto na sexta-feira quanto neste sábado. Segundo a mídia israelense, o governo local negou todas as acusações.

O Ministro da Defesa de Israel , Yoav Gallant, declarou que as forças militares de Israel não irão deixar a Faixa de Gaza até que todos os reféns sejam resgatados.

“Não podemos deixar a operação e a guerra em Gaza até que tenhamos uma situação onde trazemos todos os reféns [de volta para Israel], porque ainda temos muito mais”, declarou o Ministro.

Inicialmente, o número de reféns era de 240 pessoas , mas nem todas são israelenses.

Fonte: Internacional