Israel informa que guerra deverá continuar por ao menos 2 meses

O ministro da Defesa de Israel informou aos soldados que a trégua será "curta"

Nesta quinta-feira (23), o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou que após o cessar-fogo de quatro dias, que deverá começar na próxima sexta-feira (24) , a guerra entre Israel e o Hamas deverá se estender por ao menos dois meses.

Segundo a fala do ministro aos soldados, a trégua será “curta”, com o combate voltando com “intensidade”. Gallant conversou com os soldados da unidade de comando Shayetet 13, da Marinha. A informação foi publicada pelo jornal The Times of Israel.

Gallant afirmou aos militares presentes que Israel precisa “chegar à vitória”, pois apenas assim, conseguiram viabilizar a libertação dos demais reféns. “Eles [prisioneiros] só vão voltar por pressão”.

“O que vocês vão ver nos próximos dias é a libertação de reféns. Mas essa trégua será curta. […] O que se espera de vocês [durante o cessar-fogo] é que se organizem, se preparem, recarreguem as armas e fiquem prontos para continuar. […] Teremos liberdade para fazer o que quisermos, quando quisermos.”

A trégua de quatro dias deverá começar na manhã desta sexta-feira (24) , a partir das 7h no horário local. Os primeiros reféns deverão ser libertos a partir das 16h, segundo as informações do ministro de Relações Exteriores do Qatar, Majed Al-Ansari.

Ao todo, treze mulheres e crianças serão soltas no primeiro dia. Os reféns são membros da mesma família, segundo informou o Qatar. Em relação aos prisioneiros palestinos, Israel não divulgou quantos serão libertos ao mesmo tempo. É esperado que 50 reféns israelenses e 150 presos palestinos sejam trocados, segundo o acordo.

