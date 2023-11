Israel entrou em Gaza e isolou líder do Hamas, comunica ministro

Reprodução: Flipar Israel passou a promover ofensivas bélicas contra a Faixa de Gaza.





O ministro da Defesa de Israel, Yoay Gallant, afirmou nesta terça-feira (7) que o exército israelense entrou na Cidade de Gaza por terra e que as tropas encontraram o bunker onde está o líder número dois do grupo terrorista Hamas, Yahya Sinwar. A guerra no Oriente Médio completou um mês.

“Yahia Sinwar está agora escondido em um bunker. Ele está isolado de seu entorno. A cadeia de comando está se desgastando”, comunicou Gallant à imprensa.

O ministro revelou que o exército chegou ao “coração” de Gaza e que o objetivo é Israel entrar na segunda das três fases do ataque ao grupo extremista.

O principal objetivo agora é identificar e neutralizar os integrantes do Hamas que estejam escondidos no local.

Gallant também explicou que não há nenhum plano por parte de Israel para administrar Gaza após o fim da guerra. “Nem Israel nem o Hamas governarão a Faixa de Gaza”, pontuou.





Na última segunda-feira (6), o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, comunicou que Israel cuidará da segurança da Faixa de Gaza “por tempo indeterminado”, mas não citou em nenhum momento que o país será responsável pelo governo da região.

Gaza é comandada por integrantes que possuem parceria com o Hamas. O grupo venceu as eleições feitas no local em 2007, logo após o exército de Israel deixar a região depois de décadas de controle.

