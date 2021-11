Israel e Rodolffo são acusados de ‘apologia ao estupro’ em música; ex-BBB rebate

Reprodução/Instagram Israel e Rodolffo





A dupla sertaneja Israel e Rodolffo recebeu diversas críticas na web após o lançamento da nova música, “Dar Uma Namorada”. Parte dos internautas apontou apologia ao estupro na letra da faixa.

Em seu perfil oficial no Instagram, Manuela Xavier, psicanalista e doutora em psicologia, publicou um vídeo explicando como a música faz apologia ao estupro e cobrou a gravadora Som Livre sobre a aprovação do lançamento.

“A música conta uma história de um casal e ele fala assim: ‘me atiçou, vai ter que dar uma namorada. Essa música escrita em 2021, mas com a mentalidade de 1920, diz que se a mulher for estuprada a culpa é dela. Porque ela atiçou, ela provocou. Qualquer semelhança com ‘qual era a roupa que ela usava?’ não é mera coincidência. A música lançada por Israel e Rodolffo é uma apologia clara ao estupro”, disse Manuela Xavier.





O clipe oficial da música conta com mais de 3 milhões de views no YouTube e traz versos como “Cê não vai me iludir de graça. Me atiçou, vai ter que dar uma namorada. Cê não tá querendo rolo, então não caça. Me atiçou, vai ter que dar uma namorada”

O cantor Rodolffo rebateu o vídeo feito por Manuela Xavier e apontou que a psicanalista estaria exagerando na denúncia. “Boa noite, Manuela! Tudo bem?? Olha, primeiramente eu acho que vc está exagerando nas observações, pois a gente faz música pra Homem e pra Mulher, uma mulher pode cantar pra um homem essa letra, ela é unissex. É uma música alegre, descontraída, para as pessoas se divertirem cantando. Sou totalmente a favor da causa, estou com você! Agora vir criticar o meu trabalho induzindo as pessoas a pensarem que é uma música machista não. Foi feita pra mulher cantar tbm”, tentou explicar.

O comentário de Rodolffo foi criticado pelos internautas. “Só que nenhuma mulher estupra homem…essa é a realidade”, escreveu um internauta. “novidade que você não tem consciência de nada além do seu próprio umbigo. Não aprendeu no bbb21, faz sentido não querer entender (e nem ouvir) agora”, comentou outra internauta.