Israel e Hamas: Conselho Europeu convoca reunião sobre guerra

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, convocou uma cúpula extraordinária por videoconferência com os líderes dos países da UE na próxima terça-feira (17) para discutir a guerra deflagrada entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas.

“É da maior importância que o Conselho Europeu, em linha com os tratados e os nossos valores, defina a nossa posição comum e estabeleça uma linha de ação clara e unida que reflita a complexidade da situação em curso” em Israel, escreveu ele na carta enviada aos países-membros do bloco neste sábado (14).

Segundo Michel, “as cenas trágicas que estão ocorrendo na Faixa de Gaza devido ao cerco e à falta de bens de primeira necessidade, combinadas com a destruição causada pelos significativos bombardeios, estão fazendo soar o alarme na comunidade internacional”.

No documento, o líder do Conselho Europeu também expressa solidariedade ao povo de Israel e às vítimas dos ataques terroristas, destacando que Israel tem o direito de se defender em plena conformidade com o direito internacional, em particular o direito humanitário”.

“A União Europeia deve trabalhar para prestar assistência humanitária e evitar uma escalada regional do conflito e qualquer violação do direito humanitário”, acrescenta.

Michel concluiu que nunca se deve “perder de vista a importância de procurar uma paz duradoura e sustentável baseada em uma solução de dois Estados através de esforços revigorados no processo de paz no Oriente Médio”.

Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou neste sábado (14) para seu homólogo da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, líder do povo palestino, na tentativa de buscar apoio para a retirada de civis brasileiros da Faixa de Gaza.

Em nota, o governo explicou que o petista lembrou o reconhecimento do Estado palestino pelo Brasil e expressou preocupação com os civis na região e o bloqueio da ajuda humanitária.

Além disso, Lula condenou os ataques terroristas contra os cidadãos em Israel no último fim de semana e r eforçou a importância de um corredor humanitário e da libertação imediata de todos os reféns mantidos pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas.

Segundo o comunicado, o presidente brasileiro enfatizou ainda que os inocentes em Gaza não devem pagar o preço da insanidade daqueles que querem a guerra, acrescentou a nota.

“Ambos reafirmaram a importância da busca por uma solução pacífica e pela paz para a região”, concluiu o texto.

A conversa entre os líderes acontece no dia em que os 16 brasileiros que estavam ao norte de Gaza, alojados em uma escola, conseguiram ser transferidos para uma área mais segura, longe de bombardeios, em Khan Yunis, próximo da fronteira com o Egito.

Agora, as autoridades brasileiras articulam com o governo egípcio, palestino e israelense o cruzamento em segurança da fronteira entre Gaza e o Egito.

Hoje também o quinto voo da Força Aérea Brasileira (FAB) decolou com 215 passageiros do aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, com destino ao Brasil. A aeronave, que pousou no Rio de Janeiro, tem nove bebês e 16 animais de estimação a bordo.

Com esse grupo, a Operação Voltando em Paz do governo federal soma 916 brasileiros e 24 pets que já retornaram ao Brasil ou estão em deslocamento para o país.

De acordo com o embaixador do Brasil em Israel, Fred Meyer, toda sua equipe está mobilizada 24 horas para garantir que todos os brasileiros que tenham interesse em voltar sejam repatriados.

“Todos os que quiserem sair, sairão. Essa é a ordem do presidente Lula”, afirmou o diplomata.

