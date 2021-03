Israel, do duo com Rodolffo, fala sobre entrar no “BBB 21”

Reprodução Instagram Israel e Rodolffo

Israel, que faz dupla com Rodolffo , está vibrando com a participação do parceiro no ” BBB 21 “. Entretanto, mesmo com toda a visibilidade que o duo está ganhando, ele nega que entraria no reality show se fosse convidado.

“Jamais. Eu sou muito emotivo, simples, bicho do mato e até meio antissocial”, respondeu à Quem. “Não ia dar conta de conviver com todo mundo. Sem contar que não consigo ficar longe da família mais de uma semana”, disse Isarael em entrevista à revista Quem.

Ao falar sobre a carreira quando Rodolffo deixar o confinamento do “BBB 21”, o músico disserta. “Se Deus quiser, a gente vai fazer muito sucesso e ganhar bastante dinheiro para eu ajudar a minha família, meus tios e parentes mais próximos. Também sonho em ter a minha casa e comprar a fazenda em que meu pai nasceu”.