Israel diz ter matado dois líderes do grupo Hamas após ataque

Reprodução / CNN Brasil – 09.10.2023 Ataques do Hamas no dia 7 de outubro deixaram mortos, feridos e destruição em Israel

As Forças de Defesa de Israel anunciaram, neste sábado (14), que atacou um quartel-general do Hamas e matou Murad Abu Murad, um dos líderes dos ataques terroristas em Israel na última semana . Os israelenses também informaram sobre a morte de Ali Kachi, outro chefe do grupo extremista.

De acordo com o Exército de Israel, Murad “teve grande participação e dirigiu terroristas no massacre de sábado”, que matou 260 pessoas que estavam na rave Universo Pararello no dia 7 de outubro. Entre eles estavam os brasileiros Bruna Valeanu e Ranani Nidejelski Glazer , ambos de 24 anos, e Karla Stelzer Mendes , de 41 anos.

Já Kachi, “liderou um ataque terrorista nas comunidades próximas à Faixa de Gaza no último fim de semana”, segundo o exército de Israel.

A Força de Israel informou nas redes sociais que “atacou simultaneamente, em uma ampla onda de ataques, dezenas de alvos militares e agentes do Hamas, que estavam nas áreas de preparação em toda a Faixa de Gaza”. O principal alvo atingido pelos israelenses foi a sede operacional do Hamas, onde eram administradas as atividades aéreas do grupo.

Segundo o último balanço, o número de mortos na guerra entre Israel e o grupo palestino armado Hamas já passa dos 3 mil neste sábado (14), oitavo dia de conflito. Ao todo, são 1.300 israelenses mortos, segundo o exército de Israel, e 1.900 palestinos mortos, segundo o Ministério da Saúde palestino.

Fonte: Internacional